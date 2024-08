"Angriff auf die Menschenrechte": Telegram-Chef bleibt in Polizeigewahrsam!

Paris - Telegram-Gründer Pawel Durow (39) ist nach seiner Festnahme am Samstag Medienberichten zufolge weiter in Polizeigewahrsam. Unterdessen verteidigt sich der Messenger gegen die Vorwürfe.

Pawel Durow, Gründer und CEO von Telegram, wird weiterhin von den französischen Behörden festgehalten. (Archivbild) © Tatan Syuflana/AP/dpa

Wie mehrere französische Medien unter Berufung auf die Ermittler berichteten, wurde Durows Polizeigewahrsam am Sonntagabend verlängert. Er könne nun bis zu vier Tage dauern, wie der Sender France Info von einer mit dem Fall vertrauten Quelle erfahren haben will.

Im Anschluss daran könnte der 39-jährige Milliardär entweder freigelassen oder dem Richter zur möglichen Anklageerhebung vorgeführt werden.

Dem Franko-Russen wird vorgeworfen, sich durch fehlendes Eingreifen und unzureichende Kooperation mit den Ordnungskräften des Drogenhandels, Betrugs und Vergehens im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch mitschuldig gemacht zu haben.

Die französische Justiz leitete bereits vor längerer Zeit Vorermittlungen ein und konnte Durow schließlich am Samstagabend in Begleitung seines Leibwächters und seiner Assistentin in der Flughafenlounge von Le Bourget festnehmen.

Er habe einen Abend in Paris geplant, wie eine Quelle gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte. Dass er in Frankreich gesucht wurde, schien ihn dabei nicht gestört zu haben. "Vielleicht aus einem Gefühl der Straflosigkeit heraus", mutmaßte ein Ermittler gegenüber der Zeitung "Le Figaro".