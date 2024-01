Bauernprotest wird zur Todesfalle: Mutter und Kind (†12) sterben!

Pamiers (Frankreich) - Auch in Frankreich haben sich die Bauern mobilisiert und sorgten am Dienstag für zahlreiche Straßensperren, um für ihr Anliegen zu demonstrieren. Zwei Menschen verloren dabei ihr Leben. Der Grund: Ein Autofahrer ignorierte die Absperrung und fuhr ungebremst hinein.

Die Schäden am Unfallauto lassen erahnen, mit welcher Geschwindigkeit es in die Sperre hereinfuhr.

Bereits am Montagabend richteten Bauern auf einer Fernverkehrsstraße in Pamiers (Frankreich), 70 Kilometer südlich von Toulouse, eine Straßensperre hauptsächlich aus Strohballen auf.

Ähnlich wie in Deutschland demonstrierten die französischen Landwirte laut ZDF wegen steigender Energiekosten, hoher Dieselpreise für ihre Traktoren und ausufernder Bürokratie.

Trotz der Blockade der Straße durch die Demonstranten zwängte sich am Dienstagmorgen ein Auto durch und erfasste mehrere Menschen. Eine Mutter, Alexandra, La Dépêche zufolge etwa Mitte 30, und ihre zwölfjährige Tochter starben. Der Vater des Kindes wurde schwer verletzt.

Die drei Insassen des Autos des Unfallverursachers wurden laut Le Parisien festgenommen.

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Foix am Mittwochabend mitteilte, wurden beide aus Armenien stammende Insassen, die nicht hinter dem Steuer saßen, aus der Untersuchungshaft entlassen, sind damit aber nicht in Freiheit.