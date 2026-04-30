Fahrschülerin am Steuer! Bus stürzt in Pariser Vorort in die Seine

Juvisy-sur-Orge (Frankreich) - Bei einem spektakulären Unfall im Pariser Vorort Juvisy-sur-Orge hat ein Linienbus ein geparktes Auto am Ufer der Seine gerammt und ist in den Fluss gestürzt und versunken. Die Gemeinde dankte den Rettungskräften und Ersthelfern, die die vier Insassen ohne große Schrammen aus dem Wasser bargen.

Der Bus wird nach dem Unfall aus der Seine gezogen, nachdem er in Juvisy-sur-Orge am Stadtrand von Paris hineingestürzt ist. © Thomas Samson/AFP/dpa

Wie die Zeitung Le Parisien unter Verweis auf Augenzeugen berichtete, waren mehrere Mitglieder eines Ruderclubs auf der Seine unterwegs, als sie sahen, wie der Bus ins Wasser stürzte und gleich zu Hilfe eilten.

Auch das geparkte Auto versank in der Seine.

Am Steuer des Busses saß eine Fahrschülerin, die beim Verlassen des Busbahnhofes einen Lenkfehler machte und geradewegs Richtung Seine steuerte, berichtete der Sender France Info unter Verweis auf die Polizei.

Die angehende Busfahrerin, die unter der Aufsicht eines Fahrlehrers unterwegs war, sei nach dem Unfall in Polizeigewahrsam genommen worden.