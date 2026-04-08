Flugzeug unter Mörser-Beschuss: Pilot muss Landeanflug wegen Hochzeit abbrechen

Paris (Frankreich) - Mit einem solchen Empfangskomitee haben die Passagiere und Besatzungsmitglieder des Fluges U24874 sicherlich nicht gerechnet. Eine Hochzeit in der Nähe des Zielflughafens ließ ein riesiges Feuerwerk zünden, dabei wurde der Flugbetrieb jedoch erheblich beeinträchtigt.

Die Airline betont, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Passagiere bestand. Der Piloten seien bestens qualifiziert und auf Ausnahmesituationen wie diese vorbereitet. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Laut einem Bericht der französischen Tageszeitung "Le Parisien" flog die EasyJet-Maschine am vergangenen Sonntagnachmittag von Venedig nach Paris. Alles verlief planmäßig und der Pilot setzte gegen 17.40 Uhr zum Landeanflug auf die Landebahn 3 des Flughafens Paris-Orly an.

Doch plötzlich sah der Pilot Explosionen und Rauchwolken vor der Landebahn. Tatsächlich befand sich am Boden - unweit der Landebahn - zur selben Zeit ein Hochzeitskonvoi, bei dem voller Euphorie circa zehn Feuerwerks-Mörsergranaten abgefeuert wurden, um die Frischvermählten zu feiern.

Das Feuerwerk stellte jedoch eine große Gefahr für das Flugzeug und die darin befindlichen Passagiere dar. Deswegen entschied sich der Pilot dazu, das Landemanöver sofort abzubrechen und ein Ausweichmanöver zu fliegen. Gegenüber der Tageszeitung bestätigte die Airline, dass das Flugzeug von den Feuerwerkskörpern nicht getroffen wurde.

Natürlich blieb die Feierlichkeit auch beim Tower des Flughafens nicht unbemerkt. Um weiterhin die Sicherheit für Flugreisende gewährleisten zu können, sperrte der Kontrollturm die betroffene Landebahn 3 für knapp anderthalb Stunden.

Währenddessen steuerte der Pilot eine andere Landebahn am Flughafen an, sodass die Passagiere schließlich doch mit etwas Verspätung an ihrem Zielort ankamen.