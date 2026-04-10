Vom eigenen Vater gefangen gehalten: Nacktes Kind in Lieferwagen voller Exkremente entdeckt

Hagenbach (Elsass) - Schreckliche Entdeckung in Frankreich : Ein Vater soll seinen neunjährigen Sohn über ein Jahr in einem Lieferwagen gefangen gehalten haben.

Die Polizei wurde von Nachbarn alarmiert, die den Jungen entdeckt hatten. (Symbolbild) © Diarmid Courreges/AFP/dpa

Der 43 Jahre alte Mann sei von der Polizei festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Mulhouse mit. Von Nachbarn alarmierte Beamte hätten das Kind nackt und unterernährt in dem Fahrzeug auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der elsässischen Ortschaft Hagenbach entdeckt.

Der Vater wohnte in einer der Wohnungen des Hauses. Der Ort liegt unweit der Grenze zu Deutschland und der Schweiz.

Nach eigenen Angaben sei der Junge zwischen September und Dezember 2024 in dem Lieferwagen eingesperrt worden und habe Ende 2024 das letzte Mal geduscht.

In dem Lieferwagen habe er in Embryonalhaltung unter einer Decke neben Exkrementen gelegen. Wegen des langen Aufenthalts in dem Lieferwagen sei das Kind nicht mehr in der Lage gewesen zu laufen, als es entdeckt wurde, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Junge wurde in eine Klinik nach Mulhouse gebracht. Die Lebensgefährtin des Vaters wurde ebenfalls festgenommen.