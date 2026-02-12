Schreckliche Entdeckung in kleinem Dorf: Polizei findet zwei Babyleichen in Eisfach

Aillevillers-et-Lyaumont (Frankreich) - Ein Fund schockiert ein kleines französisches Dorf unweit der deutschen Landesgrenze. In einem unscheinbaren Haus hat die Polizei gleich zwei Babyleichen gefunden.

Wie konnten die zwei Babys in den Gefrierschrank gelangen, ohne dass der 50-Jährige etwas davon mitbekam? (Symbolbild) © 123RF/kodbanker

Wie die französische Tageszeitung "L'Est Républicain" berichtete, ging am Abend des vergangenen Dienstags ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Mann (50) aus dem kleinen 1500-Seelen-Ort Aillevillers-et-Lyaumont, das nur zwei Autostunden von Freiburg im Breisgau entfernt liegt, hat in seinem Wohnhaus eine fürchterliche Entdeckung gemacht.

In seinem Gefrierschrank lag ein totes Baby. Sofort rückten die Beamten aus und leiteten die Ermittlungen ein.

Nachdem sie das Haus und die angrenzende Straße für die Öffentlichkeit abgesperrt hatten, durchsuchten sie das Anwesen. Doch dabei mussten die Ermittler eine weitere finstere Entdeckung machen.

In dem Gefrierschrank befand sich noch eine weitere tiefgefrorene Babyleiche. Somit wurden gleich zwei Kleinkinder aufgefunden und das offensichtlich, ohne dass der Hausbesitzer von ihrer Existenz wusste.

Noch ist völlig unklar, wie lange die beiden Babys schon in dem Eisfach lagen oder in welchem Verhältnis der 50-jährige Mann zu den beiden Neugeborenen steht.