18-Jährige wirft Neugeborenes (†) aus dem Fenster: Jetzt melden sich Angehörige zu Wort

Paris/Frankreich - Nachdem eine 18-Jährige am vergangenen Montag ihr Neugeborenes aus einem Fenster in der französischen Hauptstadt geworfen hatte, melden sich nun einige Angehörige zu Wort.

Mia McQuillin (18) warf ihr Kind nach der Geburt in einem Hotel aus dem Fenster. © Screenshot/Facebook/Terri McQuillin

Die junge Mutter wurde als Mia McQuillin (18) identifiziert, die in der US-Stadt Bend aufwuchs.

Wie die Daily Mail berichtete, äußerte sich nun ihr Großvater zu der Horror-Tat.

"Ich habe nichts zu sagen, weil ich nichts weiß (…) und das ist so ziemlich der Stand der Familie. Das ist alles, was ich sagen kann", gab Ralph McQuillin (78) an.

Auch die Organisation, mit der Mia zum Zeitpunkt der Tat auf Studienreise durch Europa war, bestätigte, dass es sich um die 18-Jährige handelte. Sie teilten mit, man sei "zutiefst schockiert und traurig" über dieses tragische Ereignis, so die New York Post.