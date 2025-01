"Ich bin nicht dumm": Betrugs-Opfer gemobbt, nachdem es Fake-Brad-Pitt über 800.000 Euro gibt

Ein Betrüger gab sich mit diesen Fotos als Schauspieler Brad Pitt (61) aus und gelangte so an über 830.000 Euro einer Französin. © Bildmontage: Screenshot/X/Babar_le_Rhino

In einem Video für den YouTube-Kanal "LEGEND" zeigte die Französin mit dem Vornamen Anne (53) ihr Unverständnis: "Das Einzige, was man aus der Reportage mitnehmen wird, ist, dass Anne sich in einen falschen Brad Pitt verliebt hat. [...] Ich bin nicht verrückt oder dumm, wie manche Leute behaupten, sagen und in sozialen Netzwerken schreiben", so Anne.

Anlass war eine Reportage in der Sendung "Sept à huit" des französischen Senders TF1, die am vergangenen Sonntagabend ausgestrahlt wurde. Wie "Le Parisien" schrieb, berichtete Anne darin, wie sie vor Monaten auf einen Online-Betrüger hereinfiel. Als vermeintlicher Brad Pitt gelangte der Gauner so an insgesamt knapp 830.000 Euro der Frau.

Ihre Geschichte wurde begleitet von Foto- und KI-generierten Videomontagen der Cyberkriminellen sowie Screenshots, E-Mails und Textnachrichten.

Die hatte der Betrüger ihr geschickt, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Im Verlauf der innigen Beziehung der beiden habe der Betrüger sogar angegeben, an Nierenkrebs zu leiden, und schickte ihr Aufnahmen von sich, mit Brad-Pitt-Gesicht, aus dem Krankenhausbett. Da Anne dem Mann das Leben retten wollte, habe sie ihm Geld gesendet. Trotz Zweifeln an der Echtheit der Aufnahmen.