Influencerin zeigt Eislaufkünste am Eiffelturm, dann kracht sie ins kalte Wasser

Paris (Frankreich) - Eislaufen, mitten in der Stadt der Liebe - wie romantisch! Doch die gute Stimmung hält nur so lange wie die Eisschicht: Diese Erfahrung musste die französische Influencerin Cléopâtre machen.

Eben zeigte Cléopâtre noch, was sie so alles draufhat, aber als das Eis unter ihr plötzlich nachgab, war der Spaß auf einmal weg. Doch zum Glück nur für einen kurzen Moment, denn die junge Influencerin ließ es sich nicht nehmen, noch ein zweites Mal unterzutauchen. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/cleoppatre

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte sie ein Video von ihrem mehr oder weniger freiwilligen Badeausflug am Fuße des ikonischen Wahrzeichens von Paris - dem Eiffelturm.

Zunächst schien alles in bester Ordnung zu sein. Die junge Frau glitt anmutig über den zugefrorenen Springbrunnen und zeigte ihren rund 935.000 Fans das ein oder andere Kunststück mit ihren Schlittschuhen.

Eine Pirouette hier, ein Sprung da, sogar einen Spagat gab die gebürtige Französin zum Besten. Doch auf einmal knackte der Boden unter ihren Füßen und ehe sich Cléopâtre versah, lag sie im eiskalten Nass. Das Eis unter ihr war verschwunden und sie war eingebrochen!

Doch nur weil man jetzt ein bisschen nasser ist, muss man nicht gleich aufhören, Spaß zu haben. Das dachte sich womöglich auch die Influencerin. In der anschließenden Kameraeinstellung sah man die nun pudelnasse Frau, wie sie noch einmal "mit Anlauf" in das Loch im Eis fährt.

Allzu kalt schien das Wasser also nicht zu sein.