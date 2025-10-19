Louvre überfallen: Räuber mit Napoleons Schätzen auf der Flucht

Paris - Raubüberfall auf das weltberühmte Kunstmuseum "Louvre" in Paris !

Das Kunstmuseum "Louvre" im Herzen von Paris wurde am Sonntagmorgen überfallen. (Archivbild) © Thibault Camus/AP/dpa

Am Sonntagmorgen wurde der Louvre überfallen, wie die französische Kulturministerin Rachida Dati (59) in einem Beitrag auf X vermeldete.

"Ich bin zusammen mit den Museumsmitarbeitern und den Polizeiteams vor Ort", schrieb die 59-Jährige. Im Zuge des Überfalls seien keine Personen verletzt worden.

Wie die französische Zeitung "Le Parisien" berichtete, soll es sich um drei vermummte Eindringlinge gehandelt haben, die binnen weniger Minuten insgesamt neun Schmuckstücke aus einer Napoleon-Ausstellung mitgenommen haben.

Zuvor sollen sie sich über eine Hebebühne von außen Zutritt verschafft und dann die Fenster eingeschlagen haben. Das Trio soll sich derzeit mit Motorrollern auf der Flucht befinden.

In einer Mitteilung des Museums am Vormittag hieß es lediglich, dass der Louvre aufgrund "außergewöhnlicher Gründe" geschlossen bleibt.