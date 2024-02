Mit Hammer und Messer: 32-Jähriger verletzt drei Menschen in Bahnhofshalle!

Paris - Ein offensichtlich psychisch kranker Mann (32) verletzte am Samstagmorgen drei Menschen an einem Pariser Bahnhof. Der mutmaßliche Täter konnte nach der Attacke gefasst werden. Doch die Frage der Sicherheit bleibt.

Es handele sich um einen 32-Jährigen, der sich regulär in Italien aufgehalten habe.

Wie die Zeitung Le Parisien berichtete, setzte der Angreifer zunächst auf einer Rolltreppe seinen Rucksack in Brand, ehe er die Menschen attackierte. Während seines Angriffs habe der Verdächtige "keine (religiösen) Parolen" gerufen, so eine Polizeiquelle.

Zuvor sei der Unbekannte gegen 8 Uhr in einer Wartehalle im Untergeschoss des Bahnhofs mit einem Hammer und einem Messer auf drei Passanten losgegangen. Dabei sei ein Opfer durch einen Stich in den Bauch schwer verletzt worden. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Der Gare de Lyon ist der am stärksten frequentierte Fernbahnhof von Paris, an dem sowohl Inlandszüge als auch Züge in die Schweiz und nach Italien verkehren.