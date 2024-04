Mysteriöser Vorfall auf Campingplatz: "The Voice"-Gewinner mit Schusswunde gefunden

Der Gewinner von der französischen Ausgabe von "The Voice", Kendji Girac (27), wurde auf einem Campingplatz verletzt. © Arnold Jerocki/EPA/dpa

Kendji Girac, der 2014 die Staffel der französischen Ausgabe von "The Voice" gewann, wurde am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr an der Rezeption des Campingplatzes in Biscarrosse entdeckt. Der Musiker blutete aus einer Schusswunde in der Brust.

Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, habe der 27-Jährige gegenüber den Rettungskräften behauptet, dass er sich die Verletzungen selbst zugefügt habe.

Er hätte mit der Schrotflinte, die er sich einen Tag vorher auf einem Flohmarkt gekauft hatte, laut eigener Aussage nicht umgehen können und sich selbst angeschossen.

Girac war zusammen mit einer Frau und seiner dreijährigen Tochter auf dem Campingplatz gewesen. Man würde derzeit "seine Partnerin auf Spuren der Schusswaffe" untersuchen, erklärte eine Quelle der Daily Mail. Ob die Frau tatsächlich seine Freundin namens Soraya ist, bleibt unklar.