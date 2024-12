Politische Krise im Nachbarland: Frankreichs Regierung gestürzt!

Paris (Frankreich) - Mit einem Misstrauensvotum hat die Opposition in Frankreich die Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Michel Barnier (73) zu Fall gebracht. Marine Le Pens (56) Rechtsnationale und das linke Lager stimmten in der Nationalversammlung gemeinsam gegen die Regierung und erreichten so die nötige Mehrheit.