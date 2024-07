Vor Olympia: Brandanschläge auf Bahnnetz, 800.000 Reisende betroffen! Was bisher bekannt ist

Der Verkehr im französischen Schnellzugnetz (TGV) hat mit erheblichen Störungen zu kämpfen. (Symbolbild) © Thomas Samson/AFP/dpa

Die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF spricht von einem "massiven Angriff" und teilt mit, dass der Schnellzugverkehr (TGV) auf der Atlantik-, Nord- und Ostachse momentan stark beeinträchtigt sei.

"Die Situation dürfte mindestens das ganze Wochenende anhalten, während die Reparaturen durchgeführt werden", heißt es weiter.

Die Linie im Südosten sei hingegen nicht betroffen, in der Gemeinde Vergigny soll ersten Informationen zufolge eine Attacke vereitelt worden sein. Gleisarbeiter hätten in der Nacht zum Freitag mehrere Personen an Signalsystemen in der Nähe des Bahnhofs gesichtet, berichtet die Nachrichtenplattform "L'Yonne républicaine" unter Berufung einer anonymen Quelle.

Von "mehreren gleichzeitigen böswilligen Handlungen" ist die Rede. Genauere Hintergründe sind aber derzeit bislang noch nicht bekannt.

Das Unternehmen rief Reisende dazu auf, ihre Pläne zu ändern und Zugfahrten für Freitag - wenn möglich - zu verschieben.

Etwa 800.000 Fahrgäste sind nach offiziellen Angaben von den Störungen betroffen. Bis 13 Uhr werde es am Bahnhof Paris-Montparnasse zu Verspätungen und einigen Zugausfällen kommen, teilt die SNCF laut der Tageszeitung Le Monde mit.