Weil sie eingeschlafen war: Opa lässt Kind (2) im Auto - kurz danach stirbt die Kleine

La Palme - Ein zweijähriges Mädchen ist in einem überhitzten Auto in Südfrankreich zurückgelassen worden und gestorben.

Per Hubschrauber eingeflogene Mediziner konnten aber nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Der Großvater ging demnach in seine Wohnung in der Ortschaft La Palme bei Narbonne, wo sich die Mutter des Mädchens und zwei weitere Kinder aufhielten.

Wie die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Feuerwehr berichtete, ließ der Großvater das Mädchen alleine in seinem Auto zurück, nachdem das Kind am Sonntagnachmittag während einer Fahrt eingeschlafen war.

Eine Autopsie soll nun die Todesursache klären. Der Großvater und die Mutter wurden von der Polizei verhört. Gegen den Großvater wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet, er kam in Polizeigewahrsam. In der Region war es am Sonntagnachmittag bis zu 29 Grad warm.