Deutsche in finnischer Wildnis verschollen: Letzte Aufnahme vor ihrem Verschwinden aufgetaucht

Salla (Finnland) - Seit mehr als zwei Wochen sucht die finnische Polizei fieberhaft nach einer Deutschen, die in Finnisch-Lappland verschwunden ist. Inzwischen ist eine Aufnahme aufgetaucht, die die Frau kurz vor ihrem Verschwinden zeigt.

Das ist die letzte Aufnahme der vermissten Deutschen in der Wildnis Lapplands. © Polizei

Die Polizei hat die Aufnahme einer Wildkamera veröffentlicht, auf der die Frau, die in der Gemeinde Salla vermisst wird, zu sehen ist. Die Behörden erhoffen sich dadurch neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärte, zeichnete die Kamera sie am Nachmittag des 29. Juni, dem Tag ihres Verschwindens, in der Nähe des Flusses Teinniöjoki auf.

Darauf ist zu sehen, wie die Frau in einem lilafarbenen Pullover, dunkler Jeans und Laufschuhen durch die einsame Waldlandschaft streift. Ihr Auto hatte man später verlassen in einem Fluss gefunden.

Gegenüber dem finnischen Sender "Yle" erklärte Kommissar Mikko Pesola: "Die Aufnahme entstand am Tag des Verschwindens gegen 14 Uhr. Aufgrund dieser Aufnahme geht die Polizei stark davon aus, dass die Frau nicht ins Wasser geraten ist."