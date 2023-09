Futterneid wegen Burger: Messerfrau geht auf Hund los und verletzt dabei Baby schwer

Die vorbestrafte Gewalttäterin Sharon Key (32) wurde mal wieder sehr wütend. © Montage: Indianapolis Metropolitan Police Department, 123rf/edmond77

Futterneid mit fatalen Folgen.

Am Mittwoch sollte Sharon Key für nur eine Stunde auf ihre kleine Nichte (1) aufpassen.

Die 32-Jährige entschloss sich für einen Ausflug zu Burger King, berichtet Newsweek. Ihre große Schwester, die Kindsmutter, blieb derweil im Hotel zurück.

Wieder in ihrem Hotel-Zimmer angekommen, legte sie den Säugling aufs Bett und machte sich über die Burger her. Doch dann wurde Sharon plötzlich sehr zornig: Ihr Pitbull, so behauptete sie später, mopste ihr den Chicken-Burger, fraß ihn sofort auf.

Die Arbeitsuchende griff zum Messer, wollte dem Tier eine "Abreibung" verpassen, scheuchte die Fellnase durchs Zimmer und stach ohne zu zögern zu. Doch: Statt dem Hund traf Sharon das Baby, verletzte die Kleine lebensbedrohlich am Nacken und Ohr. Der Pitbull brachte sich in Sicherheit.

Das Mädchen kam sofort ins Krankenhaus, musste notoperiert werden. Sharon Key wurde dagegen festgenommen.