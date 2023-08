Grausam: Aufgebrachte Menschenmenge lyncht mutmaßlichen Mörder

Kitui (Kenia) - Sie kannten keine Gnade. In Kenia kam es zu einem schlimmen Fall von Selbstjustiz. Eine aufgebrachte Menschenmenge lynchte einen mutmaßlichen Mörder .

Grausame Selbstjustiz ist insbesondere in vielen ländlichen Regionen Kenias ein großes Problem. (Archivbild) © STRINGER / AFP

Es müssen grauenhafte Szenen gewesen sein, die sich da am vergangenen Mittwoch im Dorf Kiima in Zentralkenia abspielten, berichtet die lokale Zeitung "The Star".

Weil er mit seiner Lebensgefährtin Mary offenbar Zoff um umgerechnet 73 Euro hatte, beschloss Mutati Mwaniki der achtfachen Mutter eine "Abreibung" zu verpassen.

"Mwaniki war verbittert, weil sie ihm den Zugang zu den 11.500 Schilling monatlicher Unterstützung durch das Rote Kreuz verweigerte", erklärte die lokale Dorfälteste. "Er drohte, sie zu beseitigen."

In der Nacht zum Mittwoch lauerte der Killer der arglosen Frau in ihrer Behausung auf. Dann metzelte er sie mit einer traditionellen Machete, einem sogenannten Panga-Messer, grausam nieder. Nach der Bluttat rannte der Mörder davon, wollte sich im Wald verstecken.

Doch das grausame Verbrechen blieb nicht lange unbemerkt. Nachbarn wurden durch Marys Schreie wach, schlugen Alarm. Sie fanden die geschundene Leiche der mehrfachen Mutter in einer Lache voller Blut.

Alsbald machte sich das ganze Dorf und auch die Polizei auf die Suche nach dem Mörder der mehrfachen Mutter.