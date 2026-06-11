11.06.2026 07:25 Nach brutaler Bluttat auf offener Straße: Wütender Mob fackelt alles ab

Nachdem ein Mann auf offener Straße von einem Flüchtling angegriffen wurde, eskalieren die Proteste in Belfast. Autos und ein Bus wurden in Brand gesteckt.

Von Benjamin Schön

Belfast (Nordirland) - Nach einer brutalen Messerattacke herrscht in Nordirland der absolute Ausnahmezustand. Maskierte Banden ziehen eine Spur der Verwüstung durch die Straßen, fackeln Autos sowie Busse ab und treiben unschuldige Familien aus ihren eigenen vier Wänden.

Die Polizei sperrte den Tatort unmittelbar nach dem Verbrechen ab. © picture alliance/dpa/AP | Peter Morrison Es sind Szenen wie aus einem Horrorfilm, die sich am späten Montagabend in Nord-Belfast abgespielt haben. Ein 40-jähriger Mann wurde auf offener Straße feige von hinten attackiert und erlitt schwerste Verletzungen an Augen, Hals und Rücken. Das Opfer kämpft im Krankenhaus um sein Leben, während im Internet bereits ein schockierendes Video der Tat die Runde macht, das die schrecklichen Szenen ungeschönt zeigt. Mutige Zeugen zögerten jedoch nicht und stellten den mutmaßlichen Angreifer noch vor Ort mit einem Hockeyschläger, bis die alarmierte Polizei eintraf. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen Sudanesen, der 2023 als Geflüchteter ins Land kam und einen Aufenthaltstitel bis 2028 besitzt. Großbritannien Jetzt kommen schockierende Details ans Licht: Wütender Mob greift Polizei an Er sitzt mittlerweile wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes und Todesdrohungen hinter Gittern und soll noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der wütende Mob zog durch die Straßen von Belfast. © picture alliance/dpa/PA Wire | Pa

Die Proteste aus dem rechten Spektrum begannen zunächst friedlich bevor es eskalierte. © picture alliance/dpa/PA Wire | Andrew Matthews

Nach der Tat explodierte die ohnehin angespannte Stimmung völlig und schlug in blutige Gewalt gegen Einwanderer um. Wie BBC ausführlich berichtet, brannten in der Nacht an etlichen Orten der Stadt die Straßen, als sich Hunderte Menschen zu wilden Protesten formierten. Maskierte Schläger traten wahllos Haustüren ein, warfen Fensterscheiben ein und setzten Mülltonnen sowie einen Linienbus in Brand, woraufhin der gesamte öffentliche Nahverkehr der Metropole komplett eingestellt werden musste. Die Feuerwehr befand sich im absoluten Dauereinsatz und musste zu mehr als 62 Brandherden ausrücken, weshalb sogar 21 zusätzliche Löschfahrzeuge aus dem ganzen Land zur Verstärkung angefordert werden mussten.

Politiker haben kein Verständnis für die Krawalle