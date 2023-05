Ermittlerin in spektakulärem Mordfall Sarah Everard schuldig gesprochen

Der brutale Mord an Sarah Everard hatte ein ganzes Land in Schockstarre versetzt. © Danny Lawson/PA Wire/dpa

Der Mordfall Sarah Everard im März 2021 schlug international hohe Wellen. Die Frau wurde damals auf ihrem Nachhauseweg entführt und getötet. Als Täter stellte sich ein damals 48 Jahre alter Polizist namens Wayne Couzens heraus.

Nach Informationen von BBC folgt nun ein weiteres Kapitel, welches in unmittelbarem Zusammenhang mit Everards Mord steht. Die damalige Ermittlerin und Polizeibeamtin Samantha Lee (29) wurde aufgrund eines groben Fehlverhaltens nun für schuldig befunden.

Zu welcher Strafe die 29-Jährige verurteilt wird, steht indes offenbar noch nicht fest.

Doch was genau wird der jungen Frau zur Last gelegt? Lee soll sich in zwei brisanten Vorfällen grob fahrlässig beziehungsweise unprofessionell verhalten haben, wie ein britisches Gremium nun verlauten ließ.

Bei dem Fehlverhalten soll es sich um eine Situation in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Entführung des späteren Mordopfers gehandelt haben.

Diese habe sich mutmaßlich am 3. März 2021 in einem Fast-Food-Restaurant in Swanley, in der Grafschaft Kent, zugetragen.