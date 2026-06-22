Game over in London! Starmer schmeißt als Premierminister hin

London - Das Starmer-Drama ist vorbei: Großbritanniens Premierminister wirft das Handtuch. Nach monatelanger interner Meuterei und desaströsen Umfragen zieht Sir Keir Starmer (63) die Reißleine und verkündete 10.35 Uhr seinen endgültigen Rücktritt.

Diverse Medienvertreter waren bereits seit den frühen Morgenstunden an der Downing Street. © picture alliance/dpa/PA Wire | Andrew Matthews

Die Nerven in London liegen blank, das Regierungsviertel wurde schon seit den frühen Morgenstunden von internationalen Medien belagert, bis Starmer am Morgen vor die Presse trat.

"Die Frage, die sich meine Partei gestellt hat, ist, ob ich die richtige Person bin, die Partei zu führen. Und ich habe die Entscheidung meiner Partei akzeptiert. Deshalb werde ich als Premierminister zurücktreten", so Keir Starmer in seiner Rede vor der Downing Street.

Starmer war mittlerweile von seinem Landsitz nach London zurückgekehrt, wo er laut "The Sun" das gesamte Wochenende über an seiner Exit-Strategie und seiner Rücktrittsrede gefeilt hat.

Hochrangige Regierungsfiguren erwarteten laut "BBC" bereits die Ankündigung der Rücktrittspläne noch vor dem Mittag, zumal die Downing Street den brodelnden Gerüchten nicht widersprochen hatte.