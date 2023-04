Jugendamt gibt Eltern Sohn zurück, Wochen später stirbt er – mit 57 gebrochenen Knochen

Der kleine Finley (†) starb einen grausamen Tod, nachdem seine Eltern ihn wochenlang misshandelt haben. © Derbyshire Police

Das Leben des kleinen Finley endete, bevor es richtig angefangen hatte – er wurde nicht mal ein Jahr alt. Zu verantworten haben das Shannon Marsden (22) und Stephen Boden (30), die ihren eigenen Sohn offenbar regelrecht zu Tode gefoltert haben.

Das sah nach einem vier Monate andauernden Prozess am Derby Crown Court in der englischen Grafschaft Derbyshire auch das Gericht so und befand das Paar für schuldig – wegen Mordes an ihrem zehn Monate alten Kind.

Wie die Derbyshire Police auf ihrer Webseite mitteilte, sollen die beiden dem kleinen Jungen diverse Verletzungen zugefügt haben, von denen schließlich ein erheblicher Teil zum Tod führte.

Rückblick ins Jahr 2020: Am Weihnachtsmorgen gegen 2.30 Uhr wurden Rettungskräfte in den Ort Old Whittington gerufen und fanden dort das bewusstlose Baby vor. Die Eltern behaupteten, ihr Sohn sei krank gewesen, habe Fieber und eine Erkältung gehabt.

Im Krankenhaus taten die Ärzte alles, um das Leben des kleinen Finley zu retten. Vergeblich, denn eine gute Stunde später starb er. Bei späteren Untersuchungen stellten die Ärzte diverse Verletzungen an dem kleinen Körper fest, darunter 71 blaue Flecken, zwei Verbrennungen und 57 (!) Knochenfrakturen.

Gestorben ist der kleine Junge schließlich an mehreren Frakturen und durch Verletzungen ausgelösten Infektionen. Schnell war klar, dass diese nicht durch Stürze entstanden sein können. Laut Ärzten muss Finley über längere Zeit furchtbare Schmerzen gehabt haben.