Leiche ohne Schuhe und Socken auf Bahngleisen gefunden: Ermittler stehen vor einem Rätsel

London (Großbritannien) - Auch zwei Jahre, nachdem ein Teenager tot auf einem Bahngleis in Großbritannien aufgefunden wurde, ist seine Identität noch immer nicht geklärt, ebenso bleibt die Todesursache weiterhin ein Rätsel.

Wie MyLondon weiter schreibt, wurde die Polizei am Unglückstag morgens auf einen Unfall auf den Gleisen aufmerksam gemacht. Sanitäter machten sich sofort auf den Weg, konnten das Opfer aber nur noch für tot erklären.

Wie das lokale Nachrichtenportal MyLondon berichtet, habe er "schwere Verletzungen" an Kopf, Hals, Brust und Oberkörper erlitten, die sowohl aufgrund des "Kontaktes mit einem fahrenden Zug" als auch "mit einem Sturz aus großer Höhe, etwa aus einem überfliegenden Flugzeug", vereinbar seien.

Die Leiche des Jugendlichen wurde am 14. Dezember 2020 um 10 Uhr morgens im Londoner Stadtteil Richmond entdeckt. Filmmaterial einer Überwachungskamera zeigte, dass der leblose Körper bereits um 8.07 Uhr neben den Gleisen sichtbar war.

Seit Dezember 2020 untersucht die Londoner Polizei den Fall, doch die Ermittler stehen nach wie vor vor einem Rätsel.

Bei der Obduktion der Leiche wurden keine Anzeichen natürlicher Krankheiten mit Zahnalterung gefunden, was darauf hindeute, dass er in seinen späten Teenagerjahren war. Hinweise auf einen Angriff Dritter gebe es nicht.

Ein forensischer Pathologe erklärte: "Meiner Meinung nach ist es wahrscheinlich, dass er vor dem Aufprall auf die Eisenbahnstrecke starb." Als Todesursache wurden Unterkühlung und Hypoxie in der Höhe angegeben, was bei Personen vorkommt, die sich in einem Flugzeug verstecken.

Der Jugendliche trug zur Tatzeit ein grünes Poloshirt mit der Aufschrift "Sulid Supra Used High Quality Motorcycle Parts", was zu einem Motorradgeschäft in Nigeria zurückverfolgt werden konnte. Allerdings erklärte der Eigentümer, dass er keinen seiner Mitarbeiter vermisse.

Inzwischen ergaben Untersuchungen, dass sechs Stunden, bevor der Leichnam entdeckt wurde, ein Flugzeug aus Lagos auf dem Flughafen in Heathrow landete. Als die Räder zur Landung ausgefahren wurden, sei der Flieger "extrem nah" über die Gleise in Richmond geflogen. Bei der Untersuchung des Flugzeuges seien Stiefelspuren im Radschacht entdeckt worden.