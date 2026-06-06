Mann rettet Polizisten das Leben, gewinnt kurz darauf im Lotto: Dann stirbt er auf tragische Weise

Essex (Großbritannien) - Vater, Held, Riesenglückspilz - und dann das tragische Ende: Das Leben von Anthony Canty (†39) aus Großbritannien verlief lange bilderbuchmäßig, doch endete nun viel zu früh wegen eines heftigen Crashs mit Unfallflucht.

Anthony Canty wurde nur 39 Jahre alt. © Montage: Facebook/Anthony Canty

Der 39-Jährige hatte eine Familie, in den sozialen Medien einige Follower und viele Freunde. Doch er starb bei einem Unfall am 21. Mai, wie BBC an diesem Wochenende berichtet.

Dabei hatte sein Leben bislang eigentlich einen ganz anderen Weg für Canty vorgesehen: Im April 2020 wurde der Mann aus Essex Zeuge, wie ein Polizeibeamter in einem Bus kollabierte.

Der damals 33-Jährige zögerte nicht lang und begann mit Maßnahmen, um dem Polizisten das Leben zu retten - mit Erfolg! Nach einigen Tagen im Krankenhaus war der Beamte außer Lebensgefahr.

Das Universum schien es Canty sofort ausgleichen zu wollen: Nur wenige Wochen später gewann der Familienvater gemeinsam mit seiner Frau im Euromillionen-Lotto-Spiel eine Million Pfund (heute rund 1,16 Mio. Euro)!

Canty, der mit dem geretteten Beamten in Kontakt blieb, sagte der BBC damals: "Ich habe ihn wegen des Gewinns angerufen, und er sagte: 'Gutes Karma widerfährt guten Menschen.'"