Mann rettet Polizisten das Leben, gewinnt kurz darauf im Lotto: Dann stirbt er auf tragische Weise
Essex (Großbritannien) - Vater, Held, Riesenglückspilz - und dann das tragische Ende: Das Leben von Anthony Canty (†39) aus Großbritannien verlief lange bilderbuchmäßig, doch endete nun viel zu früh wegen eines heftigen Crashs mit Unfallflucht.
Der 39-Jährige hatte eine Familie, in den sozialen Medien einige Follower und viele Freunde. Doch er starb bei einem Unfall am 21. Mai, wie BBC an diesem Wochenende berichtet.
Dabei hatte sein Leben bislang eigentlich einen ganz anderen Weg für Canty vorgesehen: Im April 2020 wurde der Mann aus Essex Zeuge, wie ein Polizeibeamter in einem Bus kollabierte.
Der damals 33-Jährige zögerte nicht lang und begann mit Maßnahmen, um dem Polizisten das Leben zu retten - mit Erfolg! Nach einigen Tagen im Krankenhaus war der Beamte außer Lebensgefahr.
Das Universum schien es Canty sofort ausgleichen zu wollen: Nur wenige Wochen später gewann der Familienvater gemeinsam mit seiner Frau im Euromillionen-Lotto-Spiel eine Million Pfund (heute rund 1,16 Mio. Euro)!
Canty, der mit dem geretteten Beamten in Kontakt blieb, sagte der BBC damals: "Ich habe ihn wegen des Gewinns angerufen, und er sagte: 'Gutes Karma widerfährt guten Menschen.'"
Große Trauer um ehemaligen Lotto-Gewinner
Doch sechs Jahre später war davon nichts mehr zu spüren: Der Brite wurde von einem Auto erfasst, als er gerade auf dem Fahrrad unterwegs war. Er starb Ende Mai in einem Krankenhaus.
Nach dem Crash auf der Maldon Road in Tiptree floh der Unfallfahrer mit seinem Wagen vom Ort des Geschehens. Die Polizei konnte ihn allerdings wenig später festnehmen, als Canty schon in einer Klinik um sein Leben kämpfte.
Der Unfallverursacher wurde mittlerweile wieder freigelassen.
"Gegen ihn wird weiterhin ermittelt, und unsere Nachforschungen dauern an", sagte ein Polizeisprecher und rief Zeugen des Crashs dazu auf, sich zu melden.
"Du warst wirklich einer der wunderbarsten Menschen, die man in seinem Leben haben konnte. Ich bin so froh, dass ich dich in meinem Leben hatte [...]. Mein Herz bricht für Kate [Cantys Frau, Anm. d. Red.], die Mädchen und die ganze Familie. Du wirst für immer schmerzlich vermisst werden", schrieb eine Freundin auf Cantys Facebookseite. Unzählige weitere taten es ihr gleich.
Titelfoto: Montage: Facebook/Anthony Canty