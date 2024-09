"Harry Potter"-Star emotional: Daniel Radcliffe trauert um Maggie Smith!

Maggie Smith (†89) und Daniel Radcliffe (35) standen für insgesamt acht "Harry Potter"-Filme gemeinsam vor der Kamera. © IMAGO / Everett Collection

In einem Interview mit PageSix erinnerte er sich an das erste Treffen mit der Schauspiel-Ikone.

Radcliffe erzählte, dass er zu Beginn kaum etwas über sie wusste, doch seine Eltern seien "völlig überwältigt" gewesen, dass er mit ihr arbeiten durfte.

"Was ich über sie wusste, war, dass sie eine Dame war, also war das Erste, was ich sie fragte, als wir uns trafen: Möchtest du, dass ich dich Dame nenne? Woraufhin sie lachte und etwas in der Art von 'Sei nicht albern!' sagte", erinnerte er sich.

Radcliffe beschrieb Smith als unglaublich freundlich und großzügig am Set. Er sei dankbar, dass er das Glück hatte, über ein Jahrzehnt mit ihr an den "Harry Potter"-Filmen zu arbeiten.