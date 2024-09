Schock für Harry-Potter-Fans: Professor McGonagall ist tot!

Die 89-Jährige starb am Freitagmorgen - genau ein Jahr nach dem Tod von Michael Gambon (†82) alias Dumbledore - in einem Krankenhaus, wie PA meldete. Sie sei am Ende mit Freunden und Familie zusammen gewesen, hieß es in einer Erklärung ihrer Söhne, aus der die Nachrichtenagentur zitierte.

Erstmeldung: 15.30 Uhr. Aktualisierung: 15.51 Uhr.