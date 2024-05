Mann niedergestochen und lebendig begraben - Dramatische Rettung nach vier Tagen

Der 62-Jährige war bei vollem Bewusstsein, als man ihn ausgrub. Er konnte Angaben machen. © YouTube/Polizei Republik Moldau

Dieses Verbrechen beschäftigt Moldau.

Als die Polizei am Montag in das kleine Dorf Ustia im Nordwesten des Landes gerufen wurde, um den gewaltsamen Tod einer 74-jährigen Frau aufzuklären, ahnte wohl niemand, wie dramatisch sich der Einsatz entwickeln würde.

Noch am selben Tag identifizierten die Ermittler einen 18-Jährigen aus dem Ort, der die alte Frau mit mehreren Messerstichen niedergemetzelt hatte. Wie die Nachrichtenseite Unimedia berichtet, trafen die Kriminalisten den jungen Mann betrunken in seinem Haus an. Er verwickelte sich in Widersprüche, wirkte verwirrt.

Die Beamten schauten sich Haus und Garten daraufhin genauer an und vernahmen gedämpfte Hilferufe aus dem Erdreich. Die Polizisten griffen zur Schaufel.

In einer Tiefe von wenigen Zentimetern entdeckten die Einsatzkräfte in einem behelfsmäßigen Lagerraum aus Holzplanken einen 62-jährigen Mann.

Er war bei vollem Bewusstsein als man ihn ausgrub, hatte eine Stichwunde im Nacken, konnte Angaben machen.