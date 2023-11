In Kapstadt verschwunden: Wende im Vermisstenfall Nick Frischke?

Nick Frischke (22) ist Mitte Februar in Kapstadt verschwunden. © Montage: Unsplash/Dan Grinwis, Facebook/South African Police Service

Ist Nick Frischke doch noch am Leben?

Der junge Student aus der Lausitz wird seit Mitte Februar vermisst. Frischke war während seines Urlaubs in der südafrikanischen Küstenmetropole Kapstadt plötzlich verschwunden - jetzt scheint es jedoch eine neue Spur zu geben.

Eine Touristin aus Köln will den Deutschen während ihrer Reise durch Südafrika gesehen haben, wie sie laut RTL in einem Zeitungsinterview erzählte.

Demnach habe sie in Plettenberg Bay, rund 500 Kilometer entfernt von Kapstadt, eine seltsame Begegnung gemacht: "Als wir in einem Straßencafé gesessen haben, ist uns ein junger Mann aufgefallen, der auf uns einen verwirrten Eindruck machte", erinnerte sich Sonja Macht an den Vorfall.

Der Mann habe mit sich selbst gesprochen - offenbar in deutscher Sprache. "Im Vorbeigehen hat er immer wieder gesagt: '112 kommen, 112 kommen'."

Sie habe sich daraufhin an den Vermisstenfall erinnert und nach Bildern von Nick Frischke gesucht, die bestätigt hätten: Der junge Mann, den sie gerade gesehen hatte, habe genauso ausgesehen wie der verschwundene Deutsche.

Ein Foto von ihrer Begegnung habe sie allerdings nicht gemacht.