Mann mit Bauchschmerzen im Krankenhaus: Ärzte finden Gebärmutter!

Mit starken Magenschmerzen begab sich ein 46-Jähriger aus der indischen Stadt Gorakhpur ins Krankenhaus, wo die Ärzte bei einem Ultraschall feststellten, dass mit den Innereien des zweifachen Vaters etwas nicht stimmte.

Wie "India Today" am Montag berichtete, litt der Mann an einer sogenannten Hernie, bei der Einweide infolge eines Bruchs aus der Bauchhöhle hervortreten.

In diesem Fall drückte Gewebe des Mannes in einer Lücke im Magen gegen andere Organe und verursacht so die Schmerzen. Klingt ekelig, lässt sich aber gut behandeln.

Doch der wahre Schock-Moment erfolgte bei einer anschließenden Operation. Da entdeckten die Ärzte nämlich, dass es sich bei dem Gewebe um ein eigentlich weibliches Organ handelte: Eine unterentwickelte Gebärmutter, die sich wohl infolge einer Fehlstellung bei der Geburt entwickelt hatte!