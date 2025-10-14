Mindestens 20 Kinder tot: WHO warnt vor verseuchten Hustensäften

Neu-Delhi - Die Weltgesundheitsorganisation hat vor drei Erkältungs- und Hustensäften gewarnt, die in Indien mit dem Tod von mehr als 20 Kindern in Verbindung gebracht werden.

Die WHO warnt vor drei Hustensäften, die in Indien mit mehr als 20 gestorbenen Kindern in Verbindung gebracht werden. (Symbolbild) © 123RF/atlasfoto

Die drei verunreinigten Arzneimittel indischer Hersteller seien unsicher, heißt es in der WHO-Mitteilung. Ihr Gebrauch, insbesondere bei Kindern, könne "zu ernsthaften Verletzungen und zum Tod führen".

Die Arzneimittel-Kontrollbehörde in Indien habe die WHO darüber informiert, keines der betroffenen Mittel sei exportiert worden, hieß es.

Trotzdem rief die UN-Organisation die indischen Aufsichtsbehörden auf, den Markt gezielt auf etwaige unregulierte Lieferketten hin zu beobachten.

Die WHO identifizierte die Mittel als Coldrif, Respifresh TR und ReLife. Ihre Produktion sei inzwischen gestoppt, die Zulassung ausgesetzt worden.

In den Arzneien wurde demnach die gesundheitsgefährdende Chemikalie Diethylenglykol nachgewiesen. Der Stoff fand sich in der Vergangenheit immer wieder in gepanschten Hustensäften und führte zu Vergiftungs- und Todesfällen weltweit.