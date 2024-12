Steile Weihnacht! Frau setzt sich Tannenbaum auf den Kopf

So sieht die junge Dame aus, wenn ihr (noch) kein Weihnachtsbaum auf den Kopf gewachsen ist. © Screenshot/Instagram/Tanya Singh

Schluss mit der öden Fest-Faulenzerei. Das dachte sich offenbar auch Tanya Singh und verknüpfte die heimische Weihnachtsdekoration mit einem neuen Haarstyling.

In einem an Heiligabend auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichten Video, präsentierte die Beauty-Influencerin eine ziemlich "schnittige" Frisur und sorgte damit für mächtig Aufsehen in den sozialen Medien.

Die kurze Videosequenz beginnt zunächst mit Tanyas Vorbereitungen, die eine leere Getränkeflasche als Unterlage an ihrem Kopf befestigte.

Dann ging es auch schon ans Eingemachte: Die Influencerin wickelte sich in einem ersten Schritt behutsam ihre Haare um die Flasche, sodass die Form eines Weihnachtsbaums Kontur annahm.