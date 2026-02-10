Überfall mitten auf Autobahn: Maskierte Angreifer jagen Geldtransporter in die Luft
Lecce (Italien) - Maskierte Täter haben am helllichten Tage auf einer Autobahn in Italien einen Geldtransporter in die Luft gejagt.
Der Überfall spielte sich dabei auf der Strecke zwischen den Städten Lecce und Brindisi in der Region Apulien ab.
Vom italienischen Parlamentsabgeordneten Claudio Stefanazzi (55) veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, wie mehrere bewaffnete und maskierte Angreifer mit ihren Autos die Fahrbahn blockieren. Anschließend platziert einer der Täter einen Sprengsatz am Heck des Geldtransporters, der daraufhin in einer riesigen Rauchwolke aufgeht.
Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur "ANSA" waren mindestens sechs Räuber an dem Überfall beteiligt. Beute haben sie demnach aber nicht machen können. Zwei der Täter konnten zudem bereits festgenommen werden.
Ihre Fahrzeuge, mit denen die Angreifer den Geldtransporter ausbremsten, sollen sie dabei mit einem montierten Blaulicht als zivile Streifenwagen getarnt haben.
Angesichts des Überfalls am helllichten Tag warnte Stefanazzi in einem Instagram-Beitrag vor "dunklen Zeiten" und warf der italienischen Regierung vor, die zunehmende Gewalt in der Region zu ignorieren.
