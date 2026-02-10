Überfall mitten auf Autobahn: Maskierte Angreifer jagen Geldtransporter in die Luft

Lecce (Italien) - Maskierte Täter haben am helllichten Tage auf einer Autobahn in Italien einen Geldtransporter in die Luft gejagt.

Auf einer italienischen Autobahn ist am Montagmorgen ein Geldtransporter überfallen worden. © Screenshot/Instagram/@claudiostefanazzi

Der Überfall spielte sich dabei auf der Strecke zwischen den Städten Lecce und Brindisi in der Region Apulien ab.

Vom italienischen Parlamentsabgeordneten Claudio Stefanazzi (55) veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, wie mehrere bewaffnete und maskierte Angreifer mit ihren Autos die Fahrbahn blockieren. Anschließend platziert einer der Täter einen Sprengsatz am Heck des Geldtransporters, der daraufhin in einer riesigen Rauchwolke aufgeht.

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur "ANSA" waren mindestens sechs Räuber an dem Überfall beteiligt. Beute haben sie demnach aber nicht machen können. Zwei der Täter konnten zudem bereits festgenommen werden.

Ihre Fahrzeuge, mit denen die Angreifer den Geldtransporter ausbremsten, sollen sie dabei mit einem montierten Blaulicht als zivile Streifenwagen getarnt haben.