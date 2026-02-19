Horror-Fund in der Toskana: Enthauptete Deutsche (†44) entdeckt

Scandicci (Italien) - Am Mittwoch wurde in Florenz neben einem verlassenen Gebäude eine enthauptete Deutsche (†44) gefunden.

Die Polizei hat den Bereich um die Leiche weiträumig abgesperrt. (Symbolbild) © Christoph Sator/dpa

Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, wurde die Leiche der Frau auf dem Gelände einer früheren Niederlassung des Nationalen Forschungsrats (CNR) von einem Obdachlosen entdeckt.

Neben der zerstückelten Frau lag ein Messer. Ein Hund bewachte ihren Körper, wodurch zunächst das Herankommen der Rettungskräfte verhindert wurde, so la capitale news.

Ein Hundefänger konnte den Vierbeiner schließlich einfangen. Seitdem ist die Spurensicherung der Carabinieri vor Ort.

Laut la presse, hat die Polizei den Fundort der Leiche abgesperrt. Die Staatsanwaltschaft Florenz hat Mordermittlungen eingeleitet.

Das am Boden gefundene Messer wurde sichergestellt und wird untersucht, um festzustellen, ob es sich um die Tatwaffe handelt.