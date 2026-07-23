Kleiner Junge bei Grillfest von Wolf bedroht: Familienhündin wird zur tragischen Heldin

Lucca (Italien) - Ein Grillfest verwandelte sich in einen Horrorabend: Ein Wolf hat eine italienische Familie beim Grillen überrascht und dabei einen kleinen Jungen bedroht. Die Hündin der Familie ging dazwischen und bezahlte mit ihrem Leben.

Ohne Scheu schlich sich der Wolf an die Familie heran. (Symbolfoto) © 123rf/someonesphotos

Die Familie aus der Gemeinde Camaiore in der italienischen Provinz Lucca bereitete am Samstagabend ein Grillfest vor, als sich plötzlich ein Wolf auf ihr waldnahes Grundstück schlich.

Wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, spielte der zweijährige Junge im Garten, als sich das Tier ihm näherte. Familienhündin Destiny witterte die Gefahr als Erste und stellte sich schützend vor das Kleinkind.

Ihre Heldentat bezahlte die sieben Jahre alte Mischlingshündin jedoch mit ihrem Leben. Der Wolf überwältigte Destiny und biss ihr in den Hals.

Die Mutter stürzte den Berichten zufolge aus der Küche und rettete zunächst ihren Sohn aus der Gefahrenzone. Danach versuchte sie, ihrer Hündin zu Hilfe zu kommen, wurde dabei jedoch selbst leicht verletzt.

Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Sohn blieb unverletzt.