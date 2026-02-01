Schwere Krawalle in Turin: Über 100 Polizisten verletzt

Turin/Italien - Bei Protesten gegen die Schließung eines linken Kulturzentrums in der norditalienischen Großstadt Turin ist es zu schweren Krawallen gekommen.

Mehr als 100 Sicherheitskräfte wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. © Marco Alpozzi/Lapresse via ZUMA Press/dpa

Bei den Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und teils vermummten Demonstranten wurden nach Angaben der Behörden mehr als 100 Sicherheitskräfte verletzt.

Zehn Menschen wurden demnach festgenommen, gegen zwei wurde Haftbefehl erlassen. Zur Zahl der verletzten Demonstranten gab es zunächst keine genaueren Angaben.

Die Proteste richteten sich gegen die Räumung des Kulturzentrums Askatasuna kurz vor Weihnachten, das in Turin über Jahrzehnte hinweg ein Treffpunkt der linken Szene war.

Nach Schätzungen beteiligten sich am Samstag etwa 15.000 Menschen an einer Demonstration durch die Innenstadt. Dabei waren auch zahlreiche Palästinenserfahnen zu sehen. Anfangs verlief alles friedlich. Dann kam es zu den Krawallen.