Aus dem Leben gerissen: Krankenschwester bricht bei Ski-Ausflug plötzlich zusammen

Rocca di Cambio (Italien) - Kurz vor ihrem Tod postete Claudia Luberti (†36) noch ein Selfie, auf dem sie zusammen mit ihrer Freundin lächelnd auf der Piste steht. Wenige Stunden später war die Krankenschwester tot.

Claudia (†36) war fit und begeisterte sich für Sport. Ihr plötzlicher Tod lässt Freunde und Angehörige schockiert zurück. © Instagram/claudialub89

Wie La Repubblica und weitere italienische Medien berichteten, kam die junge Frau am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache ums Leben.

Claudia wollte das Wochenende zusammen mit einer Freundin in den schneebedeckten Bergen der Provinz L’Aquila (Region Abruzzen) verbringen. Den gemeinsamen Ausflug hielt sie in ihren Instagram-Storys fest.

Als die beiden Frauen im beliebten Skigebiet Campo Felice einen Aperitif zu sich nahmen, brach Claudia plötzlich zusammen.

Ihre Freundin alarmierte umgehend den Rettungsdienst, doch die Bemühungen der Sanitäter, Claudia wiederzubeleben, blieben erfolglos. Die Italienerin konnte nur noch für tot erklärt werden.

Womöglich starb Claudia an einem Herzstillstand, der teilweise durch die Kälte ausgelöst wurde. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären.

Claudia, die in Zagarolo in der Nähe von Rom lebte, arbeitete seit 2022 als Krankenschwester. Ihre Freizeit verbrachte sie gern mit sportlichen Aktivitäten oder gemeinsam mit Freunden.