2 Euro Eintritt: Hier zahlen Touristen ab sofort für das perfekte Urlaubsbild

Rom - In der italienischen Hauptstadt Rom müssen Touristen ab Montag Eintritt für den weltberühmten Trevi-Brunnen bezahlen.

Die Stadt Rom bittet zur Kasse: Touristen zahlen ab sofort zwei Euro Eintritt für den Trevi-Brunnen. © Roberto Monaldo/LaPresse via AP/dpa

Für den Zugang zu dem abgegrenzten Bereich direkt am Wasserbecken der "Fontana di Trevi" werden ab dem heutigen Montag zwei Euro fällig.

Die Stadt versucht mit dieser Maßnahme, die Besucherströme an einem der wichtigsten Touristenmagnete Roms besser zu kanalisieren und Gedränge zu verhindern.

Das neue Zugangssystem gilt an den meisten Tagen der Woche von 9 bis 22 Uhr, nur montags und freitags von 11.30 bis 22 Uhr.

Am heutigen Montag wird eine Ausnahme gemacht: Der Eintritt beginnt bereits um 9 Uhr. Die große Piazza vor dem Brunnen bleibt weiterhin für alle frei zugänglich.