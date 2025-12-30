Mehrere Verletzte bei Seilbahn-Drama in Alpen: War es ein technischer Defekt?

Macugnaga (Italien) - Bei einem Unfall an einer Seilbahn in den italienischen Alpen sind vier Menschen leicht verletzt und anschließend fast 100 Menschen aus einem hoch gelegenen Skigebiet evakuiert worden. Wie die Bergwacht mitteilte, prallte eine Kabine der Seilbahn mit hoher Geschwindigkeit gegen die Barriere der Bergstation unweit der Gemeinde Macugnaga an der Grenze zur Schweiz.

Ein Screenshot aus einem Video zeigt eine Bergstation an einer Seilbahn in den italienischen Alpen. © -/Vigili del Fuoco/dpa

Die Verletzten wurden nach Angaben der Bergwacht sofort mit einem Hubschrauber von der in etwa 2800 Metern Höhe liegenden Bergstation evakuiert.

Wie die italienische Feuerwehr mitteilte, handelt es sich bei den Verletzten um drei Passagiere der Gondel sowie einen Seilbahnmitarbeiter.

"Wir waren fast angekommen, als wir sahen, dass die Kabine schneller wurde. Dann sind wir gegen den Beton geprallt und übereinander gefallen", zitierte die Zeitung Corriere della Sera eine Passagierin der Seilbahn. "Es waren ein paar Sekunden, in denen wir nicht verstanden haben, was genau passiert ist."

Der Chef des Seilbahnbetreibers Macugnaga Trasporti e Servizi, Filippo Besozzi, sagte der Zeitung, der Unfall sei durch ein technisches Problem verursacht worden, aufgrund dessen die Kabine beim Einfahren in die Station nicht ausreichend abgebremst habe und deshalb gegen die Barriere geprallt sei.