Radsportler angefahren und zum Sterben zurückgelassen: Deutscher Todes-Trucker muss in Knast

Der ehemalige Champion trainierte auf seiner Stammstrecke bei Vicenca. Doch in einem Kreisverkehr erfasste ihn der Truck des Deutschen. Wolfgang R. stieg noch aus und hätte helfen können. Doch er fuhr einfach weiter.

Fast zwei Jahre nach dem tödlichen Vorfall bei dem der frühere italienische Radprofi Davide Rebellin (†51) tragisch ums Leben kam, steht das Urteil gegen den Verursacher in erster Instanz fest. Vier Jahre Haft. So urteilte Richter Filippo Lagrasta am Gericht von Vincenca (Norditalien), berichtet der Sender Rai.



Die Kammer sah es als erwiesen an, dass Wolfgang R. nach dem tödlichen Unfall vom 30. November 2022 zwar ausstieg aber nichts unternahm, um zu helfen. Der Fernfahrer setzte seine Reise nach Nordrhein-Westfalen zunächst fort. Der ehemalige Weltklasse-Athlet Rebellin, der von 2002 bis 2008 für das deutsche Radsportteam Gerolsteiner unterwegs war, starb noch an der Unglücksstelle.

R. wurde wenig später anhand von Zeugenaussagen und Bildern von Überwachungskameras identifiziert, in Münster verhaftet und im Sommer 2023 auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls von Deutschland nach Italien ausgeliefert.