Sprengstoff-Anschlag auf Auto von bekanntem Journalisten - steckt die Mafia dahinter?

Rom (Italien) - Auf das Auto eines bekannten italienischen TV-Journalisten (64) ist ein Sprengstoffanschlag verübt worden.

Das Auto des italienischen Journalisten Sigfrido Ranucci wurde komplett zerstört. © IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Der Wagen des Investigativ-Reporters Sigfrido Ranucci, der im öffentlich-rechtlichen Sender Rai das Magazin "Report" moderiert, brannte dabei völlig aus.

Der 64-Jährige hatte sein Auto vor seinem Haus in einem Vorort von Rom abgestellt. Verletzt wurde niemand. Ein Selbstbezichtigungsschreiben oder ähnliche Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Die Hintergründe sind unklar. Als eine der möglichen Hypothesen gilt jedoch, dass die Mafia hinter dem Anschlag stecken könnte.

Der Angriff auf den Journalisten wurde auch von der Politik verurteilt. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (48) sprach von einem Versuch, die Presse einschüchtern zu wollen.

"Die Freiheit und Unabhängigkeit der Information sind unverzichtbare Werte unserer Demokratien, die wir weiterhin verteidigen werden", sagte die 48-Jährige.