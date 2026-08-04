Tödliche Hilfe: Mann sucht mit Fremder nach ihrem Handy und bezahlt mit seinem Leben

Somma Lombardo (Italien) - Weil er ein Gentleman sein wollte, hielt ein 36-jähriger Mann in einer Kleinstadt in Italien an. Eine Frau hatte ihr Handy verloren, doch anstelle des Mobilfunkgeräts fand der Mann nur den Tod .

Das Unglück, bei dem Federico Venco (†36) sein Leben ließ, ereignete sich in der Lombardei. © Fotomontage: Screenshot: facebook.com/federico.venco, 123RF/charles03

Am vergangenen Samstag fuhr der 36-jährige Federico Venco mit seinem Motorrad durch die Straßen von Somma Lombardo im Norden von Italien.

Laut einem Bericht der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" war zur selben Zeit zufälligerweise eine 39-jährige Frau auf den Straßen der kleinen Stadt unterwegs. Federico bemerkte, dass die Motorradfahrerin am Straßenrand stand. Aus diesem Grund hielt er an, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei.

Die 39-Jährige erklärte ihm, dass sie soeben auf dem Weg zu einem Treffen mit ihrem Ex-Freund war. Er habe ihr einen Standort - auf dem "Friedhof von Maddalena" - geschickt, wo das "letzte Treffen" und die finale Aussprache zwischen den beiden stattfinden sollten.

Allerdings hatte sie ihr Handy und so auch die Routenführung auf dem Weg zum Friedhof verloren. Ohne Navi den Weg zu finden, war für die Frau, die nicht aus der Region stammte, kaum möglich.

Hilfsbereit soll Federico nach einer vergeblichen Suche zu ihr gesagt haben: "Ich fahre dich hin. Komm und folge mir, mach dir keine Sorgen."