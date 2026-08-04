War eine Gasflasche das Problem? Yacht explodiert und schleudert zwei Menschen ins Wasser

Urk (Niederlande) - Am Sonntag ereignete sich vor der niederländischen Küste Urk ein dramatischer Rettungseinsatz: Eine Segelyacht fing an Bord Feuer und explodierte nur kurze Zeit später. Während des Unglücks wurden zwei Menschen vom Schiff geschleudert. Die Einsatzkräfte konnten die sinkende Yacht nicht mehr retten.

Am Sonntag explodierte an einer niederländischen Küste eine Segelyacht - zwei Menschen wurden verletzt. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/KNRM Urk

Wie die örtliche Seenotrettung KNRM mitteilte, erhielten die Einsatzkräfte am Sonntag einen Notruf. Der Grund: Augenzeugen meldeten eine Explosion auf einem Schiff. Der tragische Vorfall ereignete sich nach Angaben der Helfer rund 15 Minuten (Segelzeit) von der Küste entfernt.

"Plötzlich hörten wir einen gewaltigen Knall", zitierte das Magazin De Stentor den Augenzeugen Wietse Holwerda, der zum Zeitpunkt des Vorfalls mit seinen Eltern segelte.

Kurz darauf habe die Familie einen Flammenblitz und ganz viel Rauch wahrgenommen. Ohne zu Zögern griff Holwerda zum Funkgerät und gab einen Notruf ab.

Neben zahlreichen Rettungswachen aus den Regionen Urk und Enkhuizen wurden zusätzlich Feuerwehr, Hubschrauber als auch Sanitäter an den Ort des Geschehens gerufen. Bereits während der Fahrt zur Yacht wurde das Ausmaß des Unfalls deutlich: Eine riesige Rauchwolke zog sich über das gesamte Gewässer.

Wie eine Sprecherin der Seenotrettung bekannt gab, sei die Explosion auf eine Gasflasche zurückzuführen. "Sie könnte beispielsweise durch ein Gasleck oder Hitze verursacht worden sein, aber wir können dazu keine endgültige Aussage treffen."