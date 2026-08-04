War eine Gasflasche das Problem? Yacht explodiert und schleudert zwei Menschen ins Wasser
Urk (Niederlande) - Am Sonntag ereignete sich vor der niederländischen Küste Urk ein dramatischer Rettungseinsatz: Eine Segelyacht fing an Bord Feuer und explodierte nur kurze Zeit später. Während des Unglücks wurden zwei Menschen vom Schiff geschleudert. Die Einsatzkräfte konnten die sinkende Yacht nicht mehr retten.
Wie die örtliche Seenotrettung KNRM mitteilte, erhielten die Einsatzkräfte am Sonntag einen Notruf. Der Grund: Augenzeugen meldeten eine Explosion auf einem Schiff. Der tragische Vorfall ereignete sich nach Angaben der Helfer rund 15 Minuten (Segelzeit) von der Küste entfernt.
"Plötzlich hörten wir einen gewaltigen Knall", zitierte das Magazin De Stentor den Augenzeugen Wietse Holwerda, der zum Zeitpunkt des Vorfalls mit seinen Eltern segelte.
Kurz darauf habe die Familie einen Flammenblitz und ganz viel Rauch wahrgenommen. Ohne zu Zögern griff Holwerda zum Funkgerät und gab einen Notruf ab.
Neben zahlreichen Rettungswachen aus den Regionen Urk und Enkhuizen wurden zusätzlich Feuerwehr, Hubschrauber als auch Sanitäter an den Ort des Geschehens gerufen. Bereits während der Fahrt zur Yacht wurde das Ausmaß des Unfalls deutlich: Eine riesige Rauchwolke zog sich über das gesamte Gewässer.
Wie eine Sprecherin der Seenotrettung bekannt gab, sei die Explosion auf eine Gasflasche zurückzuführen. "Sie könnte beispielsweise durch ein Gasleck oder Hitze verursacht worden sein, aber wir können dazu keine endgültige Aussage treffen."
Schreckliche Szenen vor Ort: "Es wurde gemeldet, dass eine Frau stark blutend an einem Boot hängt"
Laut KNRM seien während der Explosion eine Frau und ein Mann über Bord gegangen. Kurze Zeit nach dem Notruf erreichte die Seenotrettung als erste den Einsatzort - dort angekommen, zogen die Helfer das männliche Besatzungsmitglied aus dem Wasser.
Die Frau befand sich noch im Gewässer und hielt sich an der brennenden Yacht fest. "Es wurde gemeldet, dass eine Frau stark blutend an einem Boot hängt", erklärte KNRM.
Die Rettungskräfte brachten die Opfer der Explosion an Land, wo Sanitäter und Ärzte bereits auf sie warteten. Anschließend kamen die Verletzten in ein Krankenhaus.
Wie KNRM berichtete, versuchten zahlreiche Einsatzkräfte, die in Flammen stehende Segelyacht zu sichern - jedoch ohne Erfolg. Das Schiff ging unter. Wie es den betroffenen Besatzungsmitgliedern derzeit geht, ist ungewiss. Die Polizei geht aktuell von keiner Straftat aus.
Erstmeldung am 3. August um 20.31 Uhr, Update am 4. August um 15.46 Uhr.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Facebook/KNRM Urk