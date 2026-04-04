Zugriff in Luxusvilla: Mutmaßlicher Mafiaboss festgenommen

Neapel - Zugriff erfolgreich! In einem Luxus-Resort an der italienischen Amalfiküste hat die Polizei einen der meistgesuchten mutmaßlichen Mafiabosse verhaftet.

Die italienische Polizei hat den mutmaßlichen Boss des Mazzarella-Clans festgesetzt. (Symbolfoto) © Riccardo Bortolotti/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der 48 Jahre alte Roberto Mazzarella wurde nach Angaben der Behörden in der Mittelmeer-Gemeinde Vietri sul Mare festgenommen, wo er sich mit seiner Familie in einer Villa aufhielt.

Dem mutmaßlichen Chef des Mazzarella-Clans aus Neapel werden mehrere Auftragsmorde zur Last gelegt. Bei der Festnahme leistete er keinen Widerstand.

Auf der Liste der meistgesuchten Mafiosi des italienischen Innenministeriums stand Mazzarella auf Platz vier. In dem Resort hielt er sich zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern auf. Eine Übernachtung kostet dort 1000 Euro.

Bei der Festnahme in der Nacht wurden nach Angaben der Polizei 20.000 Euro Bargeld, drei Luxusuhren, mehrere Mobiltelefone sowie gefälschte Ausweispapiere beschlagnahmt.