Kurioser Unfall: Frau wird von Delfin schwer verletzt

"Es fühlte sich wie ein Autounfall an. Die Wucht des Aufpralls - es fühlte sich an wie ein Knall", erinnert sich die Urlauberin.

Das Unglück ereignete sich bereits am Montag. Cierra, die aus dem US-Bundesstaat Tennessee stammt, besuchte die beliebte Touristenattraktion "Dolphin Cove". Dort ist es möglich, mit Delfinen in ihrem natürlichen Lebensraum zu schwimmen und zu spielen.

Die zweifache Mutter will unbedingt ihre Kinder wieder in die Arme schließen. © Screenshot/GoFundMe

Die Verletzung war so schwerwiegend, dass sie noch am selben Tag im Cornwall Hospital in Montego Bay notoperiert werden musste. Weil Cierra zusätzlich an einer Sichelzellanämie, einer angeborenen Erkrankung der roten Blutkörperchen, leidet, bekam sie außerdem zwei Bluttransfusionen.

Derzeit sei ihr Zustand zwar stabil, doch bei einem längeren Aufenthalt bräuchte die Zweifach-Mama vermutlich mehrere Transfusionen. Inzwischen sind Schwester Nevaeh Garton und Tante Kimberley Watkins nach Jamaika gereist, um Cierra Beistand zu leisten.

Sie haben nur ein Ziel: Cierra muss schnellstens zurück in ihre Heimat und zu ihren Kindern. Doch ein Krankentransport in die USA ist mit umgerechnet 41.000 Euro zu teuer, und die Versicherung wolle nicht zahlen.

Auf GoFundMe sammelt die Familie nun Spenden. Inzwischen sind schon umgerechnet knapp 20.000 Euro zusammengekommen.