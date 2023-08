Junge Frau hat schweren Auto-Unfall: Warum das Handy vermutlich ihr Leben rettete

Tori Pellow (20) hatte Glück im Unglück: Die Australierin ist nach dem Unfall wieder fit. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Tori Pellow

Es war Dienstagmorgen, der 18. Juli: Tori hatte die ganze Nacht in Portland, im australischen Bundesstaat New South Wales, bei einer Freundin verbracht und wollte am frühen Morgen mit dem Auto wieder zurück nach Orange in ihre Wohnung fahren.

Nachdem Tori 20 Minuten gefahren war, verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum.

Der Daily Mail Australia berichtete sie von dem eindringlichen Erlebnis: "Ich geriet auf Glatteis und überfuhr mehrere Sträucher und knallte anschließend gegen einen Baum. Der Aufprall war so stark, dass die gesamte Vorderachse von meinem Auto abgerissen wurde."

Viele Erinnerungen habe die 20-Jährige an den Unfall nicht mehr, doch eine Sache blieb ihr im Kopf: das Klingeln ihres Handys. Irgendwann habe Tori einmal die Notfall-SOS-Funktion auf ihrem iPhone eingerichtet, welche ihr offenbar das Leben rettete.

Das Telefon erkannte den Unfall und benachrichtigte die von ihr angegebenen Kontakte sowie den Notdienst.