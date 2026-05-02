Hygiene-Horror im Krankenhaus: Patienten nach OP mutmaßlich mit HIV infiziert

Québec (Kanada) - Ein Hygiene-Skandal erschüttert derzeit ein Krankenhaus im kanadischen Québec! Weil das medizinische Personal ein OP-Gerät nicht ausreichend gereinigt hat, könnten sich bis zu 40 Patienten mit HIV oder Hepatitis infiziert haben. Bluttests sollen nun Gewissheit bringen.

Das medizinische Personal soll das chirurgische Gerät nicht korrekt gereinigt haben - nun besteht die Gefahr einer Infektion. (Symbolfoto) © 123rf/chanawit

Betroffen ist das Hôpital de l’Enfant-Jésus, in welchem seit 2017 Operationen mit dem mutmaßlich verunreinigten OP-Schraubendreher durchgeführt wurden, wie die kanadische Zeitung Le Journal de Montréal berichtet.

Die Klinik bestätigte, dass das spezielle chirurgische Gerät vor den Eingriffen nicht korrekt desinfiziert wurde. "Was sie im Laufe der Zeit entdeckt haben, ist, dass sich eines der Teile des Griffs dieses Schraubendrehers lösen kann", so ein Sprecher.

Das medizinische Personal soll davon nichts gewusst haben und das Instrument gereinigt haben, ohne es vollständig zu zerlegen. Nun besteht für gut 40 Patienten die Gefahr, sich mit HIV oder Hepatitis-Viren infiziert zu haben.

Alle betroffenen Personen wurden inzwischen kontaktiert und haben eine Überweisung erhalten.