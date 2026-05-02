Hygiene-Horror im Krankenhaus: Patienten nach OP mutmaßlich mit HIV infiziert
Québec (Kanada) - Ein Hygiene-Skandal erschüttert derzeit ein Krankenhaus im kanadischen Québec! Weil das medizinische Personal ein OP-Gerät nicht ausreichend gereinigt hat, könnten sich bis zu 40 Patienten mit HIV oder Hepatitis infiziert haben. Bluttests sollen nun Gewissheit bringen.
Betroffen ist das Hôpital de l’Enfant-Jésus, in welchem seit 2017 Operationen mit dem mutmaßlich verunreinigten OP-Schraubendreher durchgeführt wurden, wie die kanadische Zeitung Le Journal de Montréal berichtet.
Die Klinik bestätigte, dass das spezielle chirurgische Gerät vor den Eingriffen nicht korrekt desinfiziert wurde. "Was sie im Laufe der Zeit entdeckt haben, ist, dass sich eines der Teile des Griffs dieses Schraubendrehers lösen kann", so ein Sprecher.
Das medizinische Personal soll davon nichts gewusst haben und das Instrument gereinigt haben, ohne es vollständig zu zerlegen. Nun besteht für gut 40 Patienten die Gefahr, sich mit HIV oder Hepatitis-Viren infiziert zu haben.
Alle betroffenen Personen wurden inzwischen kontaktiert und haben eine Überweisung erhalten.
Hygiene-Skandal nach OPs: Betroffene Patientin ist empört
Eine betroffene Patientin, die 2024 operiert wurde, zeigt sich gegenüber der Zeitung empört. Dass sie erst jetzt darüber informiert wurde, könne sie nicht verstehen. "Wenn man dem Krankenhaus nicht vertrauen kann, was soll man dann tun?", fragt sie besorgt.
Die Frau hat bereits einen Bluttest machen lassen und muss nun zwei bis drei Wochen auf die Ergebnisse warten. Bis dahin sitze sie wie auf heißen Kohlen. Die Klinik betonte, dass nur ein geringes Risiko einer Infektion bestehe und es sich bei den Tests um eine "Vorsichtsmaßnahme" handele. Für die Patientin bleibt die Sorge dennoch groß.
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