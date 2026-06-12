Mutter denkt, ihr kleines Mädchen zickt nur rum: Dann folgt der absolute Albtraum
Virginia (USA) - Als die kleine Nancy (2) plötzlich ständig quengelig wurde, dachte ihre Mutter Marianna zunächst an eine ganz normale Trotzphase. Doch hinter dem scheinbaren Zicken steckte ein brutaler Albtraum: Die Ärzte diagnostizierten bei dem Kleinkind Krebs im Endstadium!
Es begann so harmlos. Die kleine Nancy aus der Stadt Williamsburg (Virginia) war plötzlich unruhig, weinte viel und fing kurz darauf sogar an zu hinken.
Ihre besorgte Mutter Marianna hatte dieses eine, ganz miese Bauchgefühl, doch die Ärzte beruhigten sie zunächst, schoben die Symptome auf Ohrentzündungen oder eine leichte Blutarmut.
Als endlich die Detail-Scans gemacht wurden, brach für die Familie eine Welt zusammen: Diagnose Neuroblastom, Stufe 4!
Ein riesiger, aggressiver Tumor wucherte an Nancys Nebenniere, drückte gegen die Niere, umschlang die Wirbelsäule und hatte bereits in den Schädel und die Knochen gestreut.
Die Mutter teilt Nancys Kampf auf TikTok
Seit diesem Tag ist für die sechsköpfige Familie nichts mehr, wie es war. Das Leben ist ein einziger, logistischer Albtraum im Schichtbetrieb.
In nur sechs Monaten musste Nancy über 70 Nächte im Krankenhaus im eine Stunde entfernten Norfolk verbringen.
Während ein Elternteil am Krankenbett bei der brutalen Chemotherapie wacht, versucht der andere zu Hause, für Nancys drei ältere Schwestern (5, 6 und 9) die Stellung zu halten.
Um diesen Wahnsinn irgendwie zu verarbeiten und anderen Eltern Mut zu machen, nimmt Marianna die Welt auf ihrem TikTok-Kanal hautnah mit.
Tausende Menschen weinen, hoffen und beten dort mittlerweile mit der Familie, wenn Marianna intime, hochemotionale Einblicke in den harten Klinik-Alltag und Nancys tapferen Kampf teilt.
Die Botschaft der verzweifelten Mutter geht unter die Haut: "Vertraut immer eurem Instinkt! Ihr müsst keine Antworten haben – ihr müsst nur merken, wenn etwas nicht stimmt."
Titelfoto: Collage: Screenshots/Tiktok/@thehomefrontmama