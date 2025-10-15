Sie kamen ihren Jungen zu nah: Zwei Wanderer von Grizzlybärin angegriffen

British Columbia (Kanada) - Drama in der Wildnis von Kanada ! Zwei Wanderer landeten im Krankenhaus, nachdem sie auf einer beliebten Route einer Grizzlybär-Mutter mit zwei Jungen zu nahe kamen.

Nach der Attacke wurde sofort eine Untersuchung des Gebiets eingeleitet. © Screenshot/Facebook/Conservation Officer Service

Wie der Conservation Officer Service (COS) in einem Facebook-Beitrag bestätigte, ereignete sich der Angriff am Sonntag auf dem Farm Cabin Trail nahe dem Pass Lake.

Die Wanderer wurden nach dem Angriff ins University Hospital of Northern BC gebracht. Dort werden sie behandelt.

"Beide Wanderer sind in stabilem Zustand und erholen sich im Krankenhaus. Wir wünschen ihnen eine vollständige und schnelle Genesung", hieß es in der Mitteilung des COS.

Nach einer Untersuchung durch das COS Predator Attack Team steht fest: Die Bärin handelte aus reiner Verteidigung – sie wollte ihre beiden Jungen schützen. Konsequenzen für die Tiere wird es daher nicht geben.

Die Ranger nutzten die Gelegenheit, um auf das richtige Verhalten in der Wildnis aufmerksam zu machen: Bären meiden Menschen – solange man sie nicht überrascht. Wer im Busch unterwegs ist, sollte regelmäßig Geräusche machen, in Gruppen bleiben und immer Respekt vor der Natur zeigen.