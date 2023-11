Keine Nahrung, kein Brennholz: Acht Kinder aus klirrend kalter Horror-Hütte in Sibirien gerettet

Die Kinder wurden mit einem Amphibienboot in Sicherheit gebracht. © Russisches Innenministerium

Die Zustände, die in der Horror-Hütte herrschten, brachten die Retter an ihre Grenzen. "Ein kaltes Haus, übersät mit Unrat und Müll. Im Kühlschrank fehlten jegliche Lebensmittel", heißt es in einer Mitteilung des russischen Innenministeriums.

Darüber hinaus traf man mehrere Betrunkene in Winterkleidung an, die sich in der Hütte zu einem Trinkgelage trafen und munter zechten. "Die Personen waren weder Verwandte noch standen sie der Familie nahe." Die Säufer, die sich in der Hütte eingenistet hatten, waren den Kindern völlig unbekannt. Von der Rabenmutter fehlte hingegen jede Spur.

Die zwei Jungs und sechs Mädchen wurden sofort aus dem Horror-Haus geholt. Weil das abgelegene Dorf über keine Landepiste verfügte, habe man die Kinder mit einem Amphibien-Boot, einem sogenannten Airboat, in Sicherheit gebracht, erklärten die Behörden weiter.

Die Kinder im Alter von ein bis 15 Jahren kamen in behördliche Obhut. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut.

Besonders schlimm: Der 48-jährige Vater verging sich in der Vergangenheit wiederholt an seiner ältesten Tochter. Er verbüßt derzeit eine lange Haftstrafe. Die sogenannte Mutter durfte ihre Kinder damals nur unter strengen Auflagen behalten.

Die 32-jährige Frau wurde inzwischen festgenommen.