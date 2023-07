Killer-Krokodil schnappt sich 60-Jährigen: Angehörige müssen Mageninhalt identifizieren

Ein Leistenkrokodil erwischte den Mann (60), als er mit seinem Boot unterwegs war. (Symbolbild) © TED ALJIBE / AFP

Als man das Menschen-Killer-Krokodil endlich fand, verdaute es noch seine Beute.

Eines Morgens brach Addi Bangsa zum Fluss auf, wo sein Boot lag. Doch der 60-Jährige aus einem kleinen Dorf auf Borneo (Malaysia) sollte nie mehr zurückkehren. Später fand man seinen Kahn - vom Besitzer fehlte jede Spur.

Die besorgten Angehörigen wandten sich an die Rettungskräfte und die gingen vom Schlimmsten aus. Denn in der Gegend wimmelt es nur so von Krokodilen.

Was folgte, war eine viertägige Suchaktion, berichtete nun die malaysische Zeitung "The Star". In einem Radius von drei Kilometer um das Boot habe man sich alle Krokodile angeschaut, die man aufstöbern konnte, erklärte ein Sprecher der lokalen Naturschutzbehörde.

Zwölf Jungtiere registrierten die Ranger, doch die waren alle viel zu klein, konnten unmöglich den Dorfbewohner vom Boot gezerrt haben.